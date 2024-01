Peter Rossbach hat sich über das TV geärgert

Liebes ZDF, hier mal eine kleine Kritik. Im Normalfall fühle ich mich durch die Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunkanstalten im Verbund mit meiner Tageszeitung eigentlich ziemlich gut informiert.

Da war es natürlich kein Wunder, dass das ZDF der Sender meiner Wahl war, als das erste Spiel der deutschen Mannschaft bei der Handball-Europameisterschaft angeworfen wurde. Und immerhin war es eine Premiere: Handball in einem Fußball-Stadion mit über 50.000 Zuschauern. Die Kommentatoren waren beeindruckt von der Lautstärke der Fans, die sie sonst so nur Köln erleben würden. Die waren noch nicht in der Aßmann-Hölle zu Eisenach.

Was mich aber echt geärgert hat, war etwas anderes: Klar habe ich unserer Mannschaft die Daumen gedrückt, aber ich hatte natürlich auch einen Schweizer auf der Rechnung. Schließlich spielt Manuel Zehnder da für sein Heimatland, aber er steht in der Bundesliga in Diensten des ThSV Eisenach – und macht uns auf der Platte in der Aßmannhalle viel Freude.

Knapp zehn Schweizer Nationalspieler verdienen ihr Geld in der deutschen Bundesliga. Und, liebes ZDF, in eurem Kommentar vor, während und nach des Spiels, wurdet ihr auch nicht müde, dies zu betonen. Bei nahezu allen Schweizern wurde dann auch der Name des deutschen Clubs genannt, in dem sie spielen – Magdeburg, Hannover, Lemgo, Wetzlar, Stuttgart.

Die Worte „ThSV“ oder „Eisenach“ kamen den Kommentatoren aber nicht ein Mal über die Lippen. Warum eigentlich? Gelegenheiten gab es genug, Zehnder hatte einige Spielzeit und war häufig am Ball, warf zwei Tore.

Liebes ZDF, ihr müsste ja nicht stetig darauf hinweisen, dass der ThSV der geilste Club der Bundesliga in der schönsten Stadt Thüringens ist (obwohl es natürlich stimmt), aber so gänzlich unter den Tisch fallen lassen, muss man Eisenach auch nicht.