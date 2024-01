Eisenach. Sternsinger aus Eisenach überbrachten im Rathaus den traditionellen Segen

„Es ist immer ein besonderer Moment, die Kinder hier bei uns zu begrüßen, ihren Segen zu empfangen und Teil dieser besonderen Tradition zu sein. Die Sternsinger bringen immer wieder Freude und Hoffnung auch in unser Rathaus“, ließ Oberbürgermeisterin Katja Wolf die jungen Besucherinnen und Besucher mit ihren Begleiterinnen wissen.

Zwölf kleine und große Königinnen und Könige der Katholischen Pfarrei St. Elisabeth Eisenach betraten als Sternsinger das Büro der OB. Zu ihren Liedern wurden sie von Gemeindereferentin Silvia Berndt begleitet.

In jedem Jahr steht ein wechselndes Kinderrecht im Fokus der Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Das Motto des diesjährigen Dreikönigssingens lautet „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Die Beispielregion ist Amazonien. Der Schutz von Umwelt und Kultur stehen im Mittelpunkt der 66. Aktion. Mit dem aktuellen Motto soll auf die großen Herausforderungen aufmerksam gemacht werden, vor denen Kinder und Jugendliche in Amazonien stehen, und wie die Projektpartner der Sternsinger junge Menschen dabei unterstützen, ihre Umwelt und ihre Kultur zu schützen.

„Die Botschaft der Sternsinger ist zeitlos. Gerade in dieser turbulenten Zeit sollten wir Erwachsenen noch besser zuhören, was uns die Kinder zu sagen haben“, so Wolf. Die jungen Menschen erinnerten frei von Vorurteilen und Stereotypen daran, dass „wir in einer Gemeinschaft leben, in der Mitgefühl und Nächstenliebe umso wichtiger sind, weil sie so häufig vernachlässigt werden oder vielleicht auch verlernt wurden“.

Wolf bedankte sich bei den Kindern und nahm gerne den Segen der Heiligen Drei Könige „20*C+M+B+24“ (Christus mansionem benedictat – Christus segne dieses Haus) für die Stadtverwaltung entgegen. Dieser wurde über der Tür des Büros der OB angebracht.

red