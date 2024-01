Eisenach. Pfarrer im Ruhestand Heinz Josef Durstewitz über Herausforderungen unserer Zeit

Wohin wird uns das gerade begonnene Jahr führen? Welche Wege werde ich in den kommenden Monaten gehen? Wie will ich die Zukunft gestalten? In dem Wirbel der Weltpolitik, also in den Entscheidungen der Völker für- oder gegeneinander, bleibt nicht einfach alles wie im letzten Jahr. Und auch wir sind gefragt nach unserer Haltung und unseren Entscheidungen.