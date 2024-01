Eisenach. Der Erfurter Künstler Max Kosta war wieder in Eisenach aktiv. Die Elisabeth in Großformat

„Die Idee der Jugendlichen war schnell klar: Es sollte etwas mit Eisenach zu tun haben, aber nicht so was ganz Bekanntes wie Luther, Bach oder Wartburg sein. Da war die heilige Elisabeth, die ja so ein klein wenig ein Schattendasein in der Stadt führt, genau die richtige“, sagt Max Kosta. Wer nun mit dem Auto aus Richtung Wutha nach Eisenach einfährt, kann sie nicht übersehen. Gemeinsam mit den Jugendlichen hat der Erfurter Künstler die heilige Elisabeth im neuen, coolen Look und im Großformat an die Fassade des Jugendclubs „East End“ gezaubert.