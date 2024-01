Bad Salzungen. Das „Restaurant der Herzen“ in der Kreisstadt Bad Salzungen schließt Ende Januar für diese Wintersaison

„Das ist eine ganz tolle Initiative und für mich heute eine gute Gelegenheit, vor Ort mit Leuten ins Gespräch zu kommen – sozusagen Politik hautnah erleben“, begründet Heike Werner (Die Linke), Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit Frauen und Familie, warum sie am Freitagmittag im „Restaurant der Herzen“ mit großem Eifer balancierend Schüsseln, Teller und Kompottschälchen schleppt. Immer wieder unterbricht die „Kellnerin“ in der mit glühenden Holzscheiten mollig temperierten „Kutscherstube“ in der Kreisstadt Bad Salzungen ihre Arbeit, setzt sich an Tische und wird umgehend mit Problemen konfrontiert, die den Menschen auf den Nägeln brennen.