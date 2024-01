Eisenach. Kurs der Volkshochschule in Eisenach bringt Klarheit in die Vielzahl an Möglichkeiten

Die Volkshochschule Wartburgkreis veranstaltet am Donnerstag, 1. Februar, 18 bis 19.30 Uhr in der Schmelzerstr. 19, in 99817 Eisenach, einen Informationsabend zum Thema Online-Banking. „Online-Banking gehört für viele Menschen bereits zum Alltag – für manche ist es aber auch Neuland. Welche Voraussetzungen benötige ich? Welche Möglichkeiten habe ich und ist Online-Banking auch wirklich sicher?“ Diese und viele andere Fragen werden von Kursleiter Benjamin Krokowski, Teamleiter Electronic Banking bei der Kreissparkasse Wartburgkreis, unabhängig und bankenübergreifend beantwortet. Kursgebühr: 7,60 Euro.

red