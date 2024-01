Peter Rossbach über Berufe und Arbeitszeiten

„Augen auf bei der Berufswahl“. Das gilt in jeder Lebenslage. Wer Journalist wird, weiß spätestens nach der Lehre, dass man auch an Wochenenden Dienst haben kann oder Sitzungen von Stadt- oder Gemeinderäten eben mal länger als 22 Uhr gehen können. Um es gleich vorweg zu sagen, dafür ist der Beruf - gerade als Lokaljournalist - wenn man es richtig anstellt, so vielseitig und abwechslungsreich wie kaum ein anderer.