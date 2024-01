Eisenach. Die angekündigte Neuausrichtung des Schauspielbereiches erzeugt reichlich Nebengeräusche

Mit dieser besonderen, scheinbaren Mühelosigkeit schwebt Cara Verschraegen über die Bühne. Mit ihrer Ausstrahlung und ihrem so fröhlich-federleicht wirkenden Tanz verdreht sie als Giselle nicht nur auf der Bühne ihrem Tanzpartner Adson Lipaus Zocca, der den Part des verliebten Prinzen Albrecht wunderbar gibt, den Kopf, sondern begeistert auch das Publikum. Am Ende von knapp 90 Minuten einer herrlich-unterhaltsamen und einfühlsamen Wiederaufnahme des Balletts „Giselle“ von Adolphe Adam in der Inszenierung von Eisenach Ballettchef Andris Plucis begleitet von einer gut aufgelegten Thüringen-Philharmonie steht im Stück eine Art Happy End.