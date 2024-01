Geisa. Point Alpha Stiftung und der Verein „Zukunftsforum Korea“ laden für den 26. Januar ein

Deutschland gilt als Vorbild für Südkorea, wenn es um einen historischen Präzedenzfall für die eigene Wiedervereinigung geht, die man sich nach wie vor ersehnt. Doch wie sieht die aktuelle Lage in Nordkorea aus? Ist unser Bild des nordkoreanischen Staates zu verharmlosend? Diesen Fragen stellt sich die Tagung des Zukunftsforums für Korea und der Point Alpha Stiftung am Freitag, 26. Januar, unter dem Titel „Die Menschenrechte in Nordkorea“.