Schweina. Werkstätten bieten kreative Herausforderungen für alle Altersklassen an

Auch wenn in letzter Zeit das von der Kunstschulleiterin Aline Burghardt mitinitiierte soziokulturelle Projekt „Maßstabwerk“ oft im Vordergrund stand, die Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis in Schweina ist auch im neuen Jahr ein bewährter Anlaufpunkt für kreative Menschen vom Kleinkind- bis zum Erwachsenenalter. Jede Altersklasse ist im Kursprogramm vertreten und kann aus einer Vielzahl an künstlerischen und kunsthandwerklichen Techniken wählen.