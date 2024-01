Eisenach. Regelmäßige Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt. Beim ersten Treffen können die Teilnehmerinnen ihre Themenwünsche äußern.

Das Interkulturelle Mitbring-Frauenfrühstück gibt es auch im Jahr 2024. Es findet am Dienstag, 16. Januar, ab 9 Uhr im Haus der Vereine, Rot-Kreuz-Weg 1, statt. Gemeinsam werden die Teilnehmerinnen die am 14. Februar stattfindende Aktion „One Billion Rising“ vorbereiten. Auch in Eisenach werden sich Frauen und Männer an diesem Tag an der weltweiten Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung beteiligen. Außerdem werden die Themenwünsche für die nächsten Veranstaltungen besprochen.