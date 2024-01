Wartburgkreis. Florian Andersek, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, zieht ein Resümee.

Rund 8500 Teilnehmer hatten sich am Montag bei der Demonstration der Landwirte und Spediteure vor dem Brandenburger Tor in Berlin versammelt und verfolgten die Reden von Bauernpräsident Joachim Rukwied und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Eine kleine Gruppe von ihnen, 30 Landwirtinnen und Landwirte, kamen aus dem Wartburgkreis. Der Kreisbauernverband Eisenach/Bad Salzungen hatte einen Bus organisiert und zur Mitfahrt in die Hauptstadt eingeladen.