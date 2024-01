Eisenach. Die Eisenacher Drachenschlucht ist dick mit Eis überzogen. Wer einen Ausflug dorthin plant, sollte festes Schuhwerk anziehen.

Ein besonderes Schauspiel bietet sich derzeit in der Eisenacher Drachenschlucht. Die Felswände sind mit mehreren Schichten Eis überzogen, dicke Zapfen hängen herab, gefrostete Kristalle regen zum Fotografieren an. Während die Klamm unter solchen Bedingungen in Vorjahren für Wanderer, Spaziergänger und Ausflügler gesperrt worden ist, hat sich das zuständige Forstamt diesmal dazu entschieden, auf die Eigenverantwortung der Besucherinnen und Besucher zu setzen.