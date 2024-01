Neukirchen. Seitdem es in einem Eisenacher Stall zwei Roboter gibt, stehen die Tiere Schlange vor dem Melken

Ein kurzes Gerangel, dann hat die schwarz-weiße Kuh die braune verdrängt und tritt in den Melkstand ein. Die Tür schließt sich und wie von Geisterhand fahren zwei Bürsten aus und putzen ihr Euter. Anschließend docken vier Melkbecher an. Während die Kuh gemolken wird, frisst sie besonders nahrhaftes Kraftfutter. Kaum ist die Prozedur beendet, steht schon die nächste Artgenossin vor dem Gatter und begehrt Einlass. Mitarbeiter sieht man im Kuhstall der Wartburgblick Agrar GmbH in Neukirchen nur noch selten, die Kühe bestimmen, wann sie gemolken werden.