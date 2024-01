Jensen Zlotowicz über eine versuchte Annäherung

Die Bigband der Musikschule Wartburgkreis hält seit der Auflösung der Eisenacher Big Band in diesem musikalischen Genre in der Region die Fahne hoch. Jochen Wölkner sei Dank. Der kommt übrigens nicht wie oft kolportiert aus Bad Salzungen, sondern aus Tiefenort. So viel Patriotismus muss sein.