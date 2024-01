Eisenach. Die Eisenacher Versorgungs-Betriebe wollen eine klimafreundlichere Versorgung der Stadt ermöglichen.

Die Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH (evb) richtet ihre Wärmeversorgung in Eisenach neu aus und plant ein neues Heizwerk für eine klimafreundlichere Wärmeversorgung in der Stadt. Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf betont, wie wichtig diese Investition für die Stadt ist. „Die Sicherung der Energieversorgung erfordert Weitsicht und gemeinsames Handeln. Nur durch Investitionen in moderne Technologien und vorausschauende Planung können wir eine robuste Energieinfrastruktur aufbauen.“ Die Stadt Eisenach ist über die Sportbad GmbH der größte Mitgesellschafter der evb.