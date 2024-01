Eisenach. Nach Jonny Kraft (SPD) ist der Baubürgermeister der zweite sichere Bewerber für den Wahlgang im Mai. Amtsinhaberin Katja Wolf (Linke) lässt Kandidatur noch offen

Bei der Eisenacher CDU ist weißer Rauch aufgestiegen: Christoph Ihling wird der Kandidat der Christdemokraten für die Oberbürgermeisterwahl in der Stadt Eisenach. Der Stadtvorstand votierte in einer Sitzung am Dienstagabend für den 38-Jährigen. Gewählt wird am Sonntag, 26. Mai.