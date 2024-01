Zauberin Stefanie Krauß ist fasziniert von Engagement und Zusammenhalt durch Sport

„In Gotha gibt‘s ’nen Laden, da gibt’s das Bier auf Raten …“ Ja, wenn die Punkband „Schleimkeim“ das mal behauptete, könnte was dran sein, doch dies zu prüfen war nicht Grund für meinen Trip. Garantiert verlässlich dagegen gibt’s in Gotha eine Bretterbude. Oder besser: nicht eine, sondern die Bretterbude! Und für mich die Entdeckung des letzten Wochenendes! Da nämlich hatte ich Kind und Kegel eingepackt, um am Samstagnachmittag einer Einladung zum Skate-Workshop zu folgen.