Eisenach. Neues Bildungsangebot in einer Pilotphase für junge Erwachsene mit Migrationshintergrund

„Ich freue mich sehr, dass diese wichtige Bildungsinfrastruktur in der Wartburgregion angesiedelt und hier ein Pilotprojekt für die Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund und deren Vorbereitung auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt umgesetzt wird“, sagt Michael Klostermann. Der Vorsitzende der SPD-Wartburgkreis begrüßt die Auswahlentscheidung für die Pilotstandorte zum Aufbau der „German Professional School“ (GPS) in Thüringen. Eine Auswahlkommission hat dem Bildungsträger SBH Nordost am Standort Eisenach für die Region Südwestthüringen als einer von vier regionalen Standorten in Thüringen den Zuschlag erteilt.