Eisenach. Historische Kameras und eine Camera Obscura stehen im Mittelpunkt

Die Fotografie mit analogen, historischen Kameras steht im Mittelpunkt eines Kurses der Eisenacher Fotoschule Horn. Am Sonntag, dem 21. Januar, wird wieder geübt, wie man einen Film einlegt, das Bild scharf stellt und die Belichtung korrekt misst.

Der Fotokurs beginnt mit einem besonderen Highlight – im historischen Ambiente des Rokokosaals des Thüringer Museums werden die Funktionen einer Kamera anhand eines Nachbaus einer Camera Obscura von 1680 von Johann Zahn erklärt. Faszinierend sei zu beobachten ist, wie sich das Bild auf der geätzten Glasplatte unter dem schwarzen Kameratuch abbildet, schildert Fotolehrer Dieter Horn.

Auf weiteren Stationen des Kurses fotografieren die Teilnehmer mit analoger Technik historische Autos in der Automobilen Welt, betrachten die Ikonen der Fotografie in einem „mobilen Kameramuseum zum Anfassen“. Neben Kuriositäten der Fotografie gibt es Filmplatten aus dem Thüringer Wald und historische Stereofotografien von Eisenach zu betrachten. Schließlich werden am Abends im Fotostudio Hartmann-Lotz die fertig entwickelten Filme und Bilder betrachtet und ausgewertet.

„Uns ist es ein Anliegen, mit unseren Kursen, die Kultur- und Bildungslandschaft Eisenachs zu bereichern“, erklärt Dieter Horn. Bei Interesse kann man den Kurs unter www.photoschule.com buchen.

dib