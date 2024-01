Eisenach. Passend zum Tag des Schneemanns werden allerlei freundliche Schneegesellen gebaut.

Bei Frau Holle hatte gestern Nachmittag die fleißige Goldmarie Dienst. Ein dicker, schier unaufhörlicher Flockenwirbel hüllte Eisenach und den ganzen Wartburgkreis mit der weißen Pracht ein. Rechtzeitig zum internationalen Tag des Schneemanns bauen Mama Doreen mit ihren Kindern Lean-Jeano (1,5) und Melinda (3) und Mama Daniela mit Sohn Henry (3) an den Stufen des Panzerreiterdenkmals auf dem Eisenacher Jakobsplan einen kleinen kugeligen Gesellen aus frisch gefallenem Schnee. Das eiskalte, aber freundliche Männchen hat seinen Ehrentag am 18. Januar, da die 8 an die kugelige Körperform des Schneemanns erinnert. Die Eins symbolisiert den Besen, den er in der Regel bei sich trägt.