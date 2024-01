Ruhla. Über Nacht sind die Schneeverhältnisse in den Höhen wieder wintersporttauglich

Ganze fünf Zentimeter Schnee hatte der Thüringer Wintersportbericht am 14. Januar aus den Ruhlaer Höhen vermeldet. Quasi über Nacht hat sich die Situation deutlich verändert. Teils 20 Zentimeter Neuschnee fielen in der Bergregion. Des Autofahrers Leid ist des Wintersportlers Freud‘. Doch müssen sich die Freunde des dünnen Bretts noch etwas gedulden, bis die Pistenbully-Besatzung in der Bergstadt die Skiwege wieder präpariert hat.