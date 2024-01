Eisenach/Erfurt. Schüler des Martin-Luther-Gymnasiums besuchten den Thüringer Landtag und sprachen mit Abgeordneten

„Frauen in der Politik“ heißt ein Projekt vom Wartburg-Radio 96,5 und der Jugendredaktion „MLG Output“ des Martin-Luther-Gymnasiums in Eisenach. Jugendliche Radiomacher erforschen seit zwei Schuljahren, wie Frauen in der Politik agieren und akzeptiert werden.