Eisenach. Moderatorin der TV-Sendung „Wissen macht Ah!“, Clarissa „Clari“ da Silva, stellt ihr Buch vor

Am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher des Landestheaters eine Lesung mit Clarissa „Clari“ da Silva. Sie ist Moderatorin der TV-Sendung „Wissen macht Ah!“. In Eisenach liest sie aus ihrem Buch „Mein wunderbares Ich – Was mich ausmacht und welche Rolle die Gene dabei spielen“.

Clarissa „Clari“ da Silva geht in diesem Kindersachbuch der Frage nach, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Sie erklärt spielerisch, wie Vererbung funktioniert und dass Menschen nicht nur von ihren Genen bestimmt werden, sondern auch von ihrer Umwelt – und sogar von Erfahrungen, die Generationen zuvor gemacht haben. Humorvoll, anschaulich und sehr kenntnisreich führt die Autorin in die neue Wissenschaft der Epigenetik ein und macht Mut, das eigene Ich zu gestalten.

Vor und nach der Vorstellung ist es in Kooperation mit der Thalia-Buchhandling aus Eisenach möglich, das Buch von da Silva in der Kassenhalle des Landestheaters zu erwerben.

red