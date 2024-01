Hütscheroda. Auch Luchse und Katzen freuen sich über die Abwechslung

Einen Winterausflug in den Hainich rund um Katz‘ und Luchs empfiehlt Katrin Vogel, Leiterin des Wildkatzengeheges in Hütscheroda. Am Sonntag, dem 21. Januar, startet um 11 Uhr eine geführte Familienwanderung über den Wildkatzenschleichpfad, die mit einer Schaufütterung der Wildkatzen im Gehege beginnt. Ab 12 Uhr ist der Rost angeheizt. „Es gibt Biobratwürste und auch eine vegetarische Alternative“, verspricht Katrin Vogel.

Das Wildkatzendorf ist am Wochenende täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Wer nicht an der Wanderung teilnehmen möchte, ist ebenso herzlich eingeladen. „Die Wildkatzen und Luchse freuen sich schon auf Besuch, denn unter der Woche wird es ihnen zurzeit langweilig, so ganz ohne Gäste“, so Vogel weiter. Die Tierpfleger informieren am Rande der täglichen Schaufütterungen (11, 13 und 15 Uhr, Luchse: 15.30 Uhr) über die Biologie der Tiere und das Naturschutzprojekt „Rettungsnetz Wildkatze“.

Eine Anmeldung für die Wanderung per E-Mail: info@wildkatzendorf.de oder Telefon: 036254/ 86 51 80 ist erwünscht. Die Eintrittspreis betragen für Erwachsene 8 Euro, Kinder von 3 bis 12 Jahren zahlen 6 Euro, Familienkarten kosten 19,50 Euro.

red