Die Wartburg ist am Donnerstag aufgrund der starken Schneefälle geschlossen geblieben. Zwar ist der Winterdienst der Wartburg-Stiftung im Dauereinsatz, aber an der Auffahrt von der Stadt Eisenach hinauf zur Burg sind Fahrzeuge am Morgen hängengeblieben. „Wir haben uns dann entschieden, das Burgtor nicht zu öffnen“, so ein Sprecher. Auch der Shuttleverkehr von den Parkplätzen im Mariental zur Burg sei eingestellt worden. Anmeldungen von Gruppen hätten nicht vorgelegen, auch seien keine Online-Tickets verkauft worden. Offenbar nehmen potenzielle Besucherinnen und Besucher die Wetterwarnungen ernst und reisen erst gar nicht an. Bereits am Mittwoch ist die Wartburg wegen Eisglätte nicht zugänglich gewesen. Am Freitag sollen der Palas, das Museum und die Innenhöfe wieder zugänglich sein.