Ifta. Klassenraum der ehemaligen Schule wird derzeit saniert. Im April soll Eröffnung gefeiert werden

Bis 1994 wurden in der ehemaligen Iftaer Schule in der Willershäuser Straße Kinder unterrichtet, dann folgte Leerstand in der von Eltern und Lehrern in den Jahren 1974 bis 1976 gebauten Schule. Im Frühjahr sollen Jugendliche zumindest eines der einstigen Klassenzimmer zurückerobern. Die Stadt Treffurt baut den Raum zum Jugendklub aus und schreibt damit ein weiteres Kapitel in der Umnutzung der Schule als Vereinshaus.