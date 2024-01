Eisenach. Über die Arbeit des Untersuchungsausschusses des Landtages

Die Thüringer Landtagsfraktion der Grünen lädt zu einer Informations- und Gesprächsrunde zum Thema „Treuhand in Thüriungen“ ein. Beginn ist am Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr im Eisenacher Büro der Grünen in der Kinopassage.

Der Landtags-Untersuchungsausschuss „Treuhand in Thüringen“ arbeitet nun schon seit zwei Jahren, hat viele Zeugen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sowie Betroffene und Akteure gehört. Was konnte der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung beitragen, und was sind die wesentlichen Erkenntnisse der bisherigen Arbeit? Wie war der Zustand der Firmen, die die Treuhand privatisiert, saniert oder stillgelegt hat? Darüber wollen die Grünen mit Interessierten ins Gespräch kommen. Mit dabei sind der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Olaf Müller und Referent Andreas Leps.

red