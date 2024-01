Bad Salzungen. Gumpelstädter Konstantin Heger wird neuer Stellvertreter

In dieser Woche haben sich die Bad Salzunger Linken zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr getroffen, teilt die Ortsverbandsvorsitzende Anja Müller mit. Neben dem aktuellen Austausch über die Bauernproteste in der Region und dem Thema der sozialen Ungerechtigkeit in der Bundesrepublik stand auch die Wahl eines neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsverbandes auf der Tagesordnung. Mit einem einstimmigen Votum wurde Konstantin Heger aus Gumpelstadt in diese Funktion gewählt.

Heger ist gelernter Hörakustiker und 27 Jahre alt. Vorsitzende ist weiterhin Anja Müller, die sich nach eigenen Angaben riesig über das einstimmige Votum der Mitglieder gefreut hat. Heger ist schon ein paar Jahre Mitglied der Partei Die Linke und engagiert sich beim Festival „Rock am Berg“. „Mit ihm wird deutlich, dass Die Linke eine junge Partei mit vielen Gesichtern ist, wo sich generationsübergreifend unterstützt und auch gearbeitet wird“, so Müller.

Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem das langjährige Mitglied Harrybert Nothnick verstorben war.

red