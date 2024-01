Eisenach. Fahrzeugkonvoi rollt am Freitag durch die Innenstadt

Für Freitag, den 19. Januar, ist eine Versammlung in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr für den Innenstadtbereich Eisenach angemeldet, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Konvoi, zu dem rund 120 Fahrzeuge und Traktoren angemeldet wurden, beginnt um 16 Uhr am Sportplatz in Stedtfeld und führt über die Landstraße 1021 in das Stadtgebiet Eisenach. Betroffen sind insbesondere die Rennbahn, die B19 sowie der gesamte Innenstadtbereich. Verkehrsblockaden sind laut Verwaltung nicht geplant, dennoch müssen sich Verkehrsteilnehmer durch den langsam fahrenden Konvoi in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr auf Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet einstellen. In den sozialen Medien wird die Demo als „Protestkonvoi gegen die Ampelpolitik“ angekündigt.

dib