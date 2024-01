Eisenach. Nachruf auf Roland Blume, ein Gründungsvater des Eisenacher Jazzclubs

Von Eisenach aus zog Roland Blume 1961 – kurz vor Errichtung einer unsäglichen Mauer – hinaus in die Jazzwelt. Seine Heimatstadt war dem Zwanzigjährigen längst zu eng geworden. Gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Manfred Blume (1938-1986) und jazzbegeisterten Oberschülern und jungen Arbeitern des Automobilwerkes gründete er 1954 die „Down Beat Stompers“. Dort gab der ein Leben lang musikalisch aktiv gebliebene Saxophonist und Klarinettist Roland Blume den Ton an. Auch fünfzig Jahre später war das so, als es im Sommer 2004 ein Fest zu feiern galt: Ein halbes Jahrhundert hatten die „Down Beat Stompers“ allen Wirren der Zeit standgehalten und sich in wechselnden Besetzungen ins Heute gejazzt. Erst im Morgengrauen verstummten seinerzeit die Instrumente und das unverwechselbare Lachen Roland Blumes in dieser denkwürdigen Sommernacht.