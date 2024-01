Eisenach. Soul- und Jazzsängerin Sarah Kaiser beim Gospelchor

Ein musikalisches Bonbon für jedermann bietet der Gospelchor Eisenach am Samstag, 2. März. Zu Gast ist dann die Berliner Soul- und Jazzsängerin Sarah Kaiser, die der Gospelchor seit geraumer Zeit als Trainerin engagiert. Diesmal richtet sich der Workshop mit der Profi-Sängerin jedoch nicht nur an die Chormitglieder, sondern ist öffentlich. Die Teilnahme an diesem Gesangstraining ist kostenlos. Lediglich für die Mittags-Pizza wird ein kleiner Obolus fällig.