Eisenach. Winterwetter nur mit kurzem Intermezzo in der Wartburgstadt Eisenach

Nach den intensiven Schneefällen der vergangenen Tage zeigen sich die Wartburg und die Villen der Eisenacher Südstadt derzeit mit prächtig-weißen Dächern. Die Sonne hinterlässt mit ihren goldenen Strahlen einen funkelnd-leuchtenden Glanz auf den Eiskristallen. Das Postkartenmotiv mit einem strahlend blauem Himmel, das vom Pflugensberg, früher auch Goldberg genannt, entstand, ist nur von kurzer Dauer. Bereits am Sonntag klettert das Quecksilber wieder deutlich über den Gefrierpunkt und lässt die weiße Pracht bei deutlichen Plusgraden wieder schnell verschwinden. Auch mit dem Ende dieser kleinen „Eiszeit“ müssen sich Sonnenhungrige noch einige Zeit gedulden, denn der meteorologische Frühlingsanfang ist erst am 1. März und der kalendarische am 20. März.