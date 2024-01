Eisenach. Betreibergesellschaft fährt schwere Geschütze gegen Wartburg Wirtschaftsbetriebe GmbH auf. Allen 51 Hotel-Beschäftigten wird gekündigt.

„Wer hätte gedacht, dass es mit dem Wartburg-Hotel je so weit kommen würde? Ein Jammer ist das – so ein tolles Team, so ein schönes Hotel.“ Die Zeilen des Bedauerns schreibt der ehemalige Hotel-Direktor Jens Dünnbier aus Bremen in seine alte Eisenacher Heimat. Auch er verfolgt das dramatische Geschehen um das renommierte Haus. Bis 2018 war er dort Chef.