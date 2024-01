Scherbda. Der TAV-EE investiert in den Neubau im Ortsteil vom Amt Creuzburg bis zum Sommer 2025 insgesamt 2,5 Millionen Euro

Etwas mehr als 60 Gäste aus Scherbda folgten jetzt der Einladung des Trink- und AbwasserVerbands Eisenach-Erbstromtal (TAV-EE) in den Creuzburger „Klostergarten“, in dem der Verband seine Pläne für die Neustrukturierung der Abwasserentsorgung in Scherbda vorstellte. Der TAV beabsichtigt, in wenigen Wochen mit dem Bau einer Kläranlage in diesem Ortsteil der Stadt Amt Creuzburg zu beginnen.