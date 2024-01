Eisenach. Handwerker, Spediteure, Landwirte und Mittelständler demonstrieren gegen die Ampelregierung

Am Freitagnachmittag wurde in Eisenach wieder mit einem Fahrzeugkonvoi demonstriert. Angemeldet hatte die Aktion André Schneider, Geschäftsführer der Schneider-Bau GmbH. Man wolle „Hand in Hand“ mit Handwerkern, Spediteuren, Landwirten und Mittelständlern demonstrieren. Viele seiner 55 Mitarbeiter beteiligten sich schon am ersten Bauern-Protesttag am 8. Januar. Am Freitag fuhren allein 30 Fahrzeuge von Schneider-Bau im Konvoi mit. „In Deutschland muss sich was ändern, da lassen wir auch mal unsere Arbeit liegen und protestieren gegen die Ampelpolitik“, sagte André Schneider.