Eisenach. Katja Wolf möchte in den Landtag, aber nicht für die Linke. Damit erhöhen sich die Chancen für andere Bewerber um den Rathaussessel.

Katja Wolfs Tage als linke Oberbürgermeisterin sind gezählt. Zur Kommunalwahl am 26. Mai tritt sie nicht wieder an. Darüber informierte die 47-Jährige am Freitag. Im September will sie sich für das Bündnis Sahra Wagenknecht um einen Sitz im Landtag bewerben.