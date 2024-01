Eisenach. Winterausstellung „UNLAUT“ präsentiert Kunst der Vereinsmitglieder „Zentrum für Gegenwartskunst“ Eisenach im Kunstpavillon

„Unser Verein besteht nun schon über 15 Jahre und die Mitglieder haben sich der Förderung von Kunst, Kultur und Bildung sowie dem Erhalt des Kunstpavillons verschrieben, aber was unsere Mitglieder im Stillen zuhause an Kunst schaffen, ist kaum bekannt, aber das sehen sie ab heute hier“, sagt Helena Hänsel, Vorsitzende des Vereins „Zentrum für Gegenwartskunst“, eingangs der Vernissage der Winterausstellung „UNLAUT“. Zuvor begrüßt Harald Sänger mit Klängen auf seiner Helikontuba die Gäste in der Galerie an der Eisenacher Wartburgallee. Helena Hänsel ergänzt in ihrer Willkommenheißung voller Herzlichkeit, dass Galerist Peter Schäfer „mit Leidenschaft und Hingabe“ die Kunstwerke mit den Vereinsmitgliedern auswählte. Manchem kunstschaffenden Vereinsmitglied, dem der Mut fehlte, mit seinen Kunstwerken in die Öffentlichkeit zu gehen, half der Galerist ein wenig nach, um sie von der herausragenden Qualität ihrer Arbeiten zu überzeugen. „Ich bin überwältigt, wie kreativ unsere Mitglieder sind“, sagt Peter Schäfer mit Betonung über die Mitstreiter des knapp 30 Mitglieder zählenden Vereins.