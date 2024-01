Eisenach. Ausschuss für Kultur, Soziales, Bildung und Sport tagt

Der öffentlich tagende Ausschuss für Kultur, Soziales, Bildung und Sport trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 23. Januar, um 17 Uhr im Stadtratssaal, EG, Verwaltungsgebäude, Markt 22 (Ein- und Ausgang über Badergasse). In Vorberatung der Sitzung des Stadtrates am 6. Februar beraten die Ausschussmitglieder über den Haushalt und den Finanzplan, auch zur Einführung eines Sozialtickets für den Busverkehr innerhalb des Eisenacher Liniennetzes. red