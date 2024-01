Eisenach. Die Fotoschule Dieter Horn aus Eisenach lud zum Experimentieren beim Kurs „Analogfotografie mit historischen Kameras“

Ein Handy ist heute für ein Schnappschuss schnell gezückt. Das Fotografieren war aber nicht immer so spielend leicht wie heute. Der Eisenacher Fotograf Dieter Horn vertieft am Sonntag die Teilnehmer seines Fotokurses „Analogfotografie mit historischen Kameras“ in die Geheimnisse, Kniffe und Fertigkeiten der ursprünglichen Fotografie. Im Rokokosaal des Thüringer Museums geht der Kursleiter in einem geschichtlichen Abriss zunächst in die Anfänge der Fotografie zurück, die sogar bis um das Jahr 1200 zurückreichen. Dabei denkt Dieter Horn an das Grabtuch von Turin. So geht er beispielsweise auch auf den Würzburger Mönch Johann Zahn ein, der Johann Sturms 1676 entwickelte Spiegelreflexkamera mit Linsen weiterentwickelte.