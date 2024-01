Jensen Zlotowicz über eine feine Schauspielleistung

Haben Sie am Sonntagabend auch konsterniert die Einstellungen Ihres Fernsehers überprüft, weil Sie im Tatort niemanden reden hörten? Ich jedenfalls habe an unserer Heim-Hifi-Anlage geschraubt und Fehlersuche betrieben, um endlich unseren Eisenacher Schauspieler Louis Guillaume in einer Hauptrolle auch zu hören. Dass die ARD eine Technikpanne hatte und von 20.15 Uhr bis 20.26 Uhr die Tonspur mit den Dialogen der Darsteller fehlte, konnte ja keiner wissen.