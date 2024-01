Eisenach. Atemberaubende Naturaufnahmen einer schroffen Landschaft in Geonatur-Vortragsreihe

Atemberaubende Naturaufnahmen über Island präsentiert die nächste Veranstaltung der Eisenacher Vortragsreihe Geonatur, kündigt Organisator Wigbert Röth an. Dirk Bleyer zeigt am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, im Bürgerhaus in Eisenach seine Multivision „Island im Rausch der Sinne“ mit Bildern auf Großbildleinwand vom Vulkanausbruch des Eyjafjallajökull.

Mit Foto- und Filmkamera durchstreift Dirk Bleyer monatelang die entlegensten Winkel der Insel, sammelt Aufnahmen voller Zauber und Magie und trotzt den Urgewalten der Natur Islands. Dort, wo die europäische und die amerikanische Kontinentalplatte auseinanderdriften, prallen gigantische Naturgewalten aufeinander. Feuerflüssiges Magma quillt aus der Tiefe der Erde und trifft in glühenden Strömen auf das ewige Eis der Gletscher. Millionen Jahre lang haben Feuer und Eis die einzigartige Landschaft Islands geformt und unglaubliche Kontraste geschaffen: Geysire und Wasserfälle, farbenprächtige Schwefelfelder und schwarze Sandstrände, heiße Quellen und schwimmendes Eis, Vulkankrater vor leuchtenden Bergen. Die geheimnisvolle Mitternachtssonne hüllt das raue Land in ein zartes Licht und die winterlichen Polarnächte lassen den Himmel in den prächtigen Farben erstrahlen.

Kaum aussprechbarer Vulkanname und einmalige Pferde-Gangart

Zu jeder Jahreszeit ist Dirk Bleyer in Island unterwegs. Auf dem Motorschlitten fegt er bei minus 20 Grad über Eisfelder zum speienden Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen Eyjafjallajökull. Auf einem Islandpferd reitet der Fotojournalist im Tölt, im Kajak besucht er ganz besondere Artgenossen: Papageitaucher, die auf den schroffen Felsen zu Hause sind. Aus purer Abenteuerlust donnert Dirk Bleyer mit drei „Superjeeps“ tagelang über gefährliche Gletscherspalten oder wandert 50 km entlang der wilden Laugavegur-Route. Von dem 70-jährigen Piloten Omar Ragnarson lässt sich der Fotoreporter zu einem tollkühnen Flug in einer rostigen Chessna entführen, mit der Familie eines Schafbauern feiert er eine einmalige Party nach dem legendären Schafabtrieb.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Bilderhandlung Reiher, Goldschmiedenstraße 22, und im Markt der Völker, Markt 23 in Eisenach, sowie im Ticketshop unter: www.geonatur.de.

