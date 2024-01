Bad Salzungen. Staatliches Berufsbildungszentrum und Medizinische Fachschule mit vielfältigen Angeboten

Am Samstag, dem 27. Januar, öffnen das Staatliche Berufsbildungszentrum und die Medizinische Fachschule Bad Salzungen von 10 bis 13 Uhr ihre Türen und laden mit vielfältigen Angeboten in die Lindigallee ein. Interessenten können diesen Tag nutzen, um sich umfassend über die Ausbildungsmöglichkeiten der Schule zu informieren. Lehrer und Schüler beraten zu den Ausbildungsberufen Heilerziehungspfleger, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Kosmetiker, Kinderpfleger und Holzbildhauer sowie zur Fachoberschule Wirtschaft oder Gestaltung, zur Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung und zum Berufsvorbereitungsjahr in den Bereichen Metall, Holz, Ernährung/Hauswirtschaft.

Holzbildhauer präsentieren ihr Können

Im Bereich Kosmetik erhalten die Gäste zudem Informationen zur Hautbeurteilung. Außerdem werden Handmassagen und Handpeeling praktisch durchgeführt. Der Fachbereich Physiotherapie bietet kostenfreie Schulter- und Nackenmassagen an. Die Kinderpfleger zeigen, worauf man bei der Säuglingspflege achten muss. Der Bereich der Heilerziehungspflege bietet Mal- und Bastelangebote an. Die Ergotherapeuten demonstrieren berufsbezogene Handwerkstechniken und laden zum Mitmachen ein. Die Fachoberschule Gestaltung stellt den Umgang mit einer Hoch- und Tiefdruckpresse vor. Die Holzbildhauer, die eigentlich an der Außenstelle in Empfertshausen beschult werden, sind an diesem Tag auch vor Ort und zeigen ihr Können beim Schnitzen von Figuren. Hier darf auch selbst einmal Hand angelegt werden. Das Berufsvorbereitungsjahr präsentiert selbst hergestellte Produkte aus den Bereichen der Metall- und Holzbearbeitung.

Auch die dualen Ausbildungsrichtungen der Kaufleute, Kfz-Mechatroniker, Werkzeugmechaniker und Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik werden vorgestellt.

red