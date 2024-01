Eisenach. IG Kulturhaus lädt am Freitag zum Diskutieren ein

Wie können engagierte Bürgerinnen und Bürger vor Ort aktiv werden? Bei welchen Projekten lohnt es sich, sie gemeinsam umzusetzen? Und: Wie kann die Initiative aus der Mitte einer Dorfgesellschaft diese nachhaltig stärken? Solche und andere Fragen können Interessierte ab sofort im wieder eröffneten Kulturhaus Neukirchen diskutieren. An jedem letzten Freitag im Monat ab 19 Uhr lädt die Interessengemeinschaft (IG) Kulturhaus Neukirchen zum offenen Stammtisch ein. Bei Getränken und in gemütlicher Atmosphäre können die Gäste die Woche ausklingen lassen und über die Zukunft des Dorfes und der Einrichtung ins Gespräch kommen. Neue Ideen und Mitstreitende sind willkommen. Der erste Stammtisch findet am Freitag, 26. Januar, 19 Uhr statt.

red