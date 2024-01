Marksuhl. Einsatzabteilungen der neuen Wehren der Gemeinde Gerstungen ziehen Jahresbilanz, aber ohne die Bürgermeister-Kandidaten

82 Mitglieder von neun Einsatzabteilungen der Feuerwehren der Gemeinde Gerstungen versammelte Gerstungens Ortsbrandmeister Sven Knapp in der Wagenremise in Marksuhl zur gemeinsamen Jahreshauptversammlung. Die beiden Bürgermeisterkandidaten Daniel Steffan (CDU) und Markus Giebel (LAD) wurden kurzerhand wieder ausgeladen. Der amtierende Bürgermeister, Beigeordneter Uwe Rodeck, hatte ursprünglich die Idee, dass sich der in der Gemeinde Gerstungen unbekannte Daniel Steffan in dieser Runde vorstellt. Da war er noch der einzige Bewerber.