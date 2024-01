Eisenach. Mezzosopranistin Isabel Stüber Malagamba interpretiert Gustav Mahler

Mit der Vertonung der Gedichte von Friedrich Rückert griff Mahler ein Tabu-Thema auf, für das er viel Kritik einstecken musste. Im Zuge von Tod und Trauer gelten die „Kindertotenlieder“ bis heute als Trost spendendes Werk, das die Seelenqualen der Hinterbliebenen zu lindern vermag. Zum Sinfoniekonzert „Trost und Erlösung“ lädt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach am Freitag um 19.30 Uhr in das Landestheater Eisenach ein. Unter der musikalischen Leitung des Chefdirigenten Markus Huber spielt das Orchester Musik von Gustav Mahler und Anton Bruckner.

Für Markus Guggenberger, Dramaturg der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, ist die 7. Sinfonie Anton Bruckners „nicht nur ein grandioses Meisterwerk der Musikgeschichte, sondern auch biografisch bedeutet sie einen epochalen Wendepunkt zum Guten in der bisher erfolglosen Karriere des Komponisten. Sie war gewissermaßen sein Durchbruch in der Öffentlichkeit und machte ihn mit einem Schlag zu einer musikalischen Autorität, die von nun an beachtet und auch geschätzt wurde.“

„Weltentrückt“ hingegen und gleichsam intim sind die „Kindertotenlieder“ von Gustav Mahler, die von der Mezzosopranistin Isabel Stüber Malagamba interpretiert werden.

Dem Konzert voraus geht um 18.45 Uhr eine Einführung mit dem Chefdirigenten Markus Huber.

