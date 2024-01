Jens Nolle und „Papiersamurai“ Maria Thiel zeigen Zeichnungen und Radierungen sowie Arbeiten in Papercut-Technik

„Handmade“, also „handgemacht“ - unter diesem Motto steht die Ausstellung des Eisenacher Künstlers Jens Nolle und der „Papiersamurai“ Maria Thiel aus Ruhla, die in der Lichthof-Galerie des Landratsamtes Wartburgkreis eröffnet wurde. Die zur Vernissage erschienenen Besucher konnten eine große Schau mit vielen Arbeiten in Acryl nebst einigen Zeichnungen von Jens Nolle und Maria Thiels filigrane Kunstwerke des Paper-Cut betrachten.