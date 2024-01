Eisenach. Am 28. Januar um 15 Uhr im Eisenacher Landestheater

Am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher des Landestheaters eine Lesung mit Clarissa „Clari“ da Silva. Sie ist Moderatorin der TV-Sendung „Wissen macht Ah!“. In Eisenach liest sie aus ihrem Buch „Mein wunderbares Ich – Was mich ausmacht und welche Rolle die Gene dabei spielen“.