Eisenach. Kopf der Initiativgruppe für das Zukunftszentrum Deutsche Einheit hat für die Bewerbung der Stadt Geld mitgebracht und klärt auf

Die Aussage der Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, Raimond Walk (CDU) und Jonny Kraft (SPD), kann Steffen Schütz, Mitglied des Eisenacher Initiativkreises für die Bewerbung um das Zukunftszentrum Deutsche Einheit, nicht so stehen lassen. Nicht die Stadt Eisenach soll das erhoffte Bürgerforum finanzieren, sondern der Bund und Bundesstiftungen. So sei das mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung Karsten Schneider (SPD) abgestimmt und klar kommuniziert. Da gäbe es für Eisenach nichts durchzurechnen, ob man sich was leisten kann oder grundsätzlich dafür Geld ausgibt.