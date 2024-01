Eisenach. Die Volkshochschule Wartburgkreis bietet in Eisenach verschiedene Gesundheitskurse an. Beginn ist im Februar.

An der Volkshochschule Wartburgkreis in Eisenach sind neue und bewährte Gesundheitskurse buchbar. Dazu gehört der langjährige Kurs mit Leiterin Marie-Luise Schmied „Aktiv für mehr Beweglichkeit“. Im Fokus steht der Rücken, der gekräftigt wird. In der Seelenbinder-Sporthalle am Roeseplatz stehen ab Dienstag, 27. Februar, jeden Dienstag zwei Kurse hintereinander zur Auswahl, 17.30 bis 18.30 Uhr und 18.45 bis 19.45 Uhr, 15 Kurstage, auch in den Schulferien, Kursgebühr: 76 Euro.